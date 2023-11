Noorsootöö nädal keskendub keskkonnahoiule

Haridus- ja Noorteameti juhi Jaak Raie sõnul on igaühe võimuses kujundada meie ühist elukeskkonda siin planeedil. “On tähtis teadvustada, et inimene on looduse osa ning samamoodi kui me kohtleme loodust, kohtleb see ka meid. Tõsi, viimane tuleb tõenäoliselt väikese ajalise viivitusega. Aga et loodus meid ka tulevikus hoiaks, peame juba täna kohtlema teda tulevikku vaatavalt ja austavalt,” lausus ta.