Oktoober Eesti küberruumis: ummistusrünnete lained ja suure mõjuga katkestused

16. oktoobril tuli avalikuks kriitiline turvaviga Cisco IOS XE võrguseadmete tarkvaras, mille kaudu on ründajal võimalik saada täielik kontroll nakatunud seadme üle. Haavatavus mõjutas CERT-EE andmeil ka vähemalt 130 Eesti küberruumis asuvat seadet. RIA avaldas seetõttu ohuhinnangu ja tegi koostööd mitmete partnerasutustega, et turvanõrkuse mõju leevendada.

Oktoober on ka küberturvalisuse kuu ning RIA viis sel aastal läbi väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud teavituskampaania „Juhi IT-vaatlikult“. RIA ja Statistikaameti korraldatud uuringutest on selgunud, et väiksemad ettevõtted koolitavad oma töötajaid küberohtude teemal tunduvalt harvemini, kui see on kombeks suurfirmades. Ühtlasi ei ole neil tavaks küberturbesse mahukaid investeeringuid kavandada. Sestap on väikestel ettevõtetel ka suurem oht langeda küberrünnaku ohvriks.