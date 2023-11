Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus kutsuvad lõimumiskonverentsile

„Viimastel aastatel oleme seisnud silmitsi mitme kriisiga, näiteks pidime kiiresti toime tulema nii COVID-19 pandeemia kui ka Ukraina sõjapõgenike abistamisega. Kriisidest pole puutumata jäänud ükski valdkond, sealhulgas lõimumine. Aeg on kokku võtta, millised muutused on lõimumise valdkonnas kriiside tõttu toimunud, milliseid võimalusi on need avanud ja milliste proovikividega tuleb nüüd sidusama ühiskonna nimel tegeleda,“ sõnas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.