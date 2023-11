Kaupmees: Eestis vohab nutidiskrimineerimine

Tarmo Lauringu sõnul on mitmed suured toiduketid surunud kliendid jõuga iseteeninduskassadesse ja neilt sellega valiku ära võtnud. „Paljud poeketid on inimteeninduse klientidele teadlikult piinarikkaks teinud ning heal juhul on avatud vaid üks tavakassa. Tegelikult pole tihti sedagi ja eriti vanemad inimesed ning lapsed on nutikassadega hädas. Sisuliselt sarnane on olukord ka näiteks telekomifirmade klienditeenindusega, kuhu kirjutades või helistades vastab kõnerobot, millest tavaliselt kasu pole. Klient annab lõpuks tegelikult lihtsalt alla ega saagi abi,“ ütles Lauring.