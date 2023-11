Põhja-Eestis tekib lumikate, aga mitte igal pool. Vahetult ranniku läheduses on soojem ja sadu vesisem - lörts ja vihm.

Eeloleval ööl (14.11) jätkub külmema õhu sissevool. Ilm on peamiselt pilves. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, hommikuks jääb sadusid harvemaks. Puhub põhjakaare tuul 2-8, öö hakul Virumaa rannikul kuni 11 m/s, hommikuks sisemaal vaibub ja on muutlik. Õhutemperatuur on -1..+3°C. Teed muutuvad kohati libedaks!