Tuleva aasta Tallinn Music Weekile saabus 1640 esinemistaotlust 92 riigist üle maailma

Käesoleva aasta maikuust kuni möödunud nädalani aset leidnud TMW 2024 esinemistaotluste vooru tulemus näitab, et huvi TMW vastu ulatub aasta-aastalt üha enamatesse piirkondadesse üle maailma. Kui eelmisel aastal laekus festivalile esinemissoove 85 riigist ja ülemöödunud aastal 74 riigist, siis tuleva aasta festivalile on kandideerimas muusikud lausa 92 maalt Euroopast Põhja- ja Lõuna-Ameerikani ning Kagu-Aasiast Austraalia ja Okeaania maailmajaoni.

Enim ehk 182 taotlust on saabunud kodumaistelt artistidelt, järgnevad Ühendkuningriik 168 ja Soome 126 taotlusega. Teist aastat püsivad esikümnes Itaalia, Poola, Kanada ja Ameerika Ühendriigid ning võrreldes möödunud aastatega on märgatavalt tõusnud Prantsusmaa, Hispaania, Hollandi ning Balkanimaade muusikute aktiivsus. Huvi TMW vastu püsib kõrgel Ukrainas, Lätis ja Leedus ning Eesti festivalil soovivad esineda ka kaugemate maade talendid, sealhulgas Puerto Ricost, Lõuna-Koreast, Taiwanist, Senegalist ja Mehhikost. Esmakordselt TMW 15 aastase ajaloo jooksul on oma esinemissoovidest teada andnud Madagaskari ja Paapua Uus-Guinea muusikud.