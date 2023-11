Valitsussektori eelarvepuudujääk ulatus 2023. aasta septembri lõpuks 1,5%ni aastasest SKPst

Sotsiaalkindlustusfondide sektori, ehk Tervisekassa ja Töötukassa, eelarvepositsioon oli septembri lõpu seisuga 171 miljoni euro suuruses ülejäägis. Tervisekassa eelarvepositsioon paranes septembris 21 miljoni euro võrra ulatudes 145 miljoni euroni, mida on aasta varasemaga võrreldes 19 miljoni võrra enam. Tervisekassa oodatust parem tuleneb sellest, et töövõimetuslehtedele on kulunud oodatust vähem ning ka COVID-19 raviks eraldatud vahendeid ei ole täies mahus olnud vaja rakendada. Põhitulud ja -kulud on üldiselt ootuspärased. Töötukassa jõudis septembri lõpuks 26 miljoni euro suuruse ülejäägini, mida on aasta varasemaga võrreldes 1 miljoni võrra enam. Septembri lõpus oli registreeritud töötuid ligi 48 700, mis on 1700 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Üldist majandusolukorda arvestades on see muutus väike ja alates kevadest on töötuse kuine dünaamika eelmise aastaga sarnane, kuigi veidi kõrgemal tasemel. Eelarvepositsiooni on hoidnud halvenemast reservidelt teenitud intressitulu, mida oli septembri lõpuks ligi 15 miljonit eurot.