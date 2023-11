Koolide kriisimeeskondi oodatakse osalema ohuolukorra õppusel

Siseminister Lauri Läänemetsa kinnitusel pole õppuste korraldamine tingitud sellest, et praegu oleks kuidagi kõrgendatud ohuhinnang – pigem näitas vajadust selliste õppuste järele oktoobri alguses toimunud masspetukirjade levik. „Antud juhul oli tegu infooperatsiooniga, kus reaalne oht puudus - ometi tekitas see nii õppeasutustes kui ka ühiskonnas laiemalt omajagu närvilisust. Sellistes olukordades aitab rahu säilitada, kui haridusasutustel on olemas ajakohastatud kriisiplaanid, mis on ka kriisimeeskonnas omavahel läbi arutatud ja harjutatud,“ ütles minister. „Petukirjade rünnakule järgnenud tagasiside näitas, et meie haridusasutused soovivad sellisteks olukordadeks paremat ettevalmistust. Seepärast panimegi kokku õppuse, kus koolide töötajad saavad ühe ohustsenaariumi vägagi realistlikus keskkonnas läbi mängida,“ lisas Läänemets.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovitab koolidel õppusest osa võtta, et virtuaalses ruumis võimalikke ohuolukordi rahulikult läbi harjutada. „See suurendab kooliperede turvatunnet ja annab kindlust, kuidas käituda. Tean, et enamikel haridusasutustel on vajalikud kriisiplaanid olemas, kuid on oluline, et nende järgi osataks ka tegutseda. See annab kindluse, et ohuolukorras on kõigil selge, milline on nende roll ja kuidas toimida,“ ütles Kallas.