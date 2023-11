Autoerialade populaarsuse kasv seab ootuse ka atraktiivsetele prakikakohtadele

Elektri- ja hübriidautode õpe on endiselt uudne

“Tulevikuvaates on väga oluline ka see, et autod, mille peal õpet tehakse, annaksid võimalikult laiapõhjalise teadmise ja kogemused. Meie õpilastel on koolis võimalus õppida Toyotade peal, millest üks on ka pistikhübriid,” rõõmustab Marjamägi.

Marjamägi selgitab, et 2021 aastal kehtima hakanud kutsestandardi järgi peab mootorisõidukitehnik teostama kuni 60V toitepingega elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi. “60V on liiga madal elektri- ja hübriidsõidukitele ning selle põhjal ei saa juurutada elektri ja hübriidauto õpet põhiõpingutesse. Meie samas leiame, et koolist diplomi saanud õpilased peaksid valmis olema turu tegelikule vajadusele ja seetõttu lisasime valikainena elektri- ja hübriidsõidukite mooduli õppekavasse,” ütleb Marjamägi.

Aasala sõnul saavad praktilises töökeskkonnas õpilased kokkupuute erinevate automudelitega. “Hübriidsüsteemi tervisekontroll käib arvutiga ja see tehakse iga korralise hoolduse käigus. Üldjuhul on hübriidsüsteemid töökindlad ja nende remondivajadus on harukordne. Samas rõhutan, et hübriid- ja elektriautode sõlmede remondi ja täpsema diagnoosimise jaoks on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu ohutuse ja turvalisuse tagamise koolitustele,” selgitab ta.

Võimalus vaadata eriala laiemalt