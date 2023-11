Busside ja veoautode kontroll paljastas mitmeid pättjuhte

Transpordiamet paneb nii sõidukijuhtidele kui ka ettevõtjatele südamele, et ohutus on meie kõigi teha ja iga surm liikluses on ära hoitav. Majandusliku kasu nimel panna nõuetele mittevastavad või väsinud juhid rooli ning tehnonõuetele mittevastavad sõidukeid teele on oht nii juhile endale kui ka kõigile teistele liikluses. Lisaks teenusepakkujatele peaksid ka teenuse tellijad rohkem tähelepanu pöörama sellele, kas palgatud isik või ettevõtja teostab vedusid nõuetekohaselt.