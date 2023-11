Kaasik ütles, et ettevõttel on üle Eesti 19 lillepoodi ja mitmeid edasimüüjatest lepingupartnereid. Ettevõtte ajalugu ulatub enam kui 25 aasta taha. "Paideski on pood tegutsenud pikki aastaid ja inimesed on sellega harjunud," sõnas ta.