Sel nädalal andis Viljandis Edmundi Köögi nime all tegutsev ettevõte Facebooki vahendusel teada, et ootab tellimusi jõulupidude ning tähtpäevade teenindamiseks Imavere kõrtsis. Kõrtsi esindaja sõnul on nad tõepoolest uue rentnikuga käsi löömas, kuid sündmustest ette ta tõtata ei soovi.