Aasta sädeinimese tiitlile konkureerivad Arto Saar, Sille Varul ja Tiina Lippant

Aasta tublima vabaühenduse nominendid

MTÜ Ambla Selts

Ambla Selts on väga noor, kuid sai asutatud 2022. aastal eesmärgiga parandada Ambla elukeskkonda. Ambla Selts on taaselustanud Ambla kogukonnaelu ja korraldanud ühisüritusi nagu jõulutulede kaunistamise konkurss, pärimuspäevad „Pärimus&Pruukost“, Lembitu matk või pargis jõulumatk. Ambla Selts on vedanud Ambla pargi rajamise protsessi, et Ambla keskel oleks hoolitsetud ala, mis ühelt poolt pakub kohalikele võimalust vaba aja veetmiseks, nii suvel kui talvel ning teisalt jääks silma ka külalistele. Ambla Seltsist on kiiresti saanud omamoodi Ambla huvikaitse ühing, kes on Järva vallale tubli partner - informaator, probleemide püstitaja, lahenduste otsija ja koostöölüli.

MTÜ Me hoolime Sinust

MTÜ Me hoolime Sinust asutati 2016. aastal Evelin Kori ja Pille Krause poolt. Neil oli sisemine soov teha midagi, mis oleks erinev sellest, mida nad varasemalt teinud olid, Evelin eakate - ja Pille erivajadustega inimeste hoolekandes. Evelin ja Pille teevad palju koostööd kohaliku omavalitsuste ametnikega, püüdes aidata nii lapsi kui täiskasvanuid. Praeguseks on 32 toetamise teenuse saajat, 20 toetatud elamise klienti ja umbes 10- 12 abivajavat last. Nende tegevusega on tutvunud mitmed ministrit, kes on tunnustanud head algatust ning on julgustanud neid jätkama. Tänaseks osutab MTÜ Me hoolime Sinust viite (5) sotsiaalteenust: toetatud elamine, igapäevane toetamine, igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena, lapsehoiuteenus, projekt „ISTE“. MTÜ Me hoolime Sinust hoolib nii oma 16 töötajast kui ka hoolealustest ning nende lähedastest. Nende tegevuse imeline eesmärk on seista kõige nõrgemate eest, aidates neil tunda end väärtuslikuna siin ilmas nagu igal inimesel on selleks õigus.

MTÜ Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts

Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi tegevuse tulemusena on hoogustunud piirkonnas kogukonnategevused, vaba aja veetmise võimalused, elavnenud ümberkaudsetes külades elavate inimeste läbikäimine ning korrastunud avalikud väljakud. Selts tegutseb Sargvere külas ning on 2023. aastal panustanud mitmekülgselt kohaliku kogukonna arengusse ning kohaliku identiteedi säilimisse. Tänu seltsile on säilinud piirkonnas kohalik kogukonnakeskus. Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi ja Sargvere Spordiklubi MTÜ liikmete koostöö tulemusena toimuvad keskuse hoones tööpäeviti erinevad huviringid. Tänu talgutele on korrastatud Sargvere Pikk tn 4 asuv spordi-, mänguväljak ja haljasala, loodud on lipuväljak, kus kogukond saab koos käia. Talvel on kasutusel vabatahtlikult rajatud uisuväljak seltsi liikme Toivo Vende poolt. Seltsi üleskutsel on kogutud vabatahtlike annetustena erinevat spordiinventari, mis on tasuta kasutamiseks. Olukorras, mil haldusreformi järgselt on paljud avalikud teenused koondunud linnakeskusesse, on väga tänuväärne, kui seltsi tegevuse tulemusena suudetakse väikeseid kogukondi hoida, säilitada ja ergutada. Seltsi eestvedajate Helle Salumi ja Klaarika Uusmaa ning mitmete tublide liikmete kaasabil on piirkonna inimestel mitmekesised võimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks ja kooskäimiseks. Selts väärib tunnustust maapiirkonna arendajana ja kogukonna liitjana.