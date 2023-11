See oleks pidanud olema loodusuudis sellest, et Türi põhikooli ümbruses näitas end linlastele ja koolilastele Euroopa suurim kanaline – heas toitumuses ja imeilusa suletikuga metsis. Ootamatult saame aga nüüd avaldada järjekordse uudise sellest, et linna tulnud metsloom või -lind on kaotanud elu.