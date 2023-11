Jäätmete sortimisest ei saa enam kõrvale hiilida

Jäätmete sortimine on paljudes leibkondades juba iseenesestmõistetav tegevus ja käsi kartulikoori üldprügisse valama naljalt enam ei tõuse. Umbes sama palju on neid, kellele just see on elementaarne toiming ja prügi liikideks lahterdada tundub mõttetu ajaraisk.