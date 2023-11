Laadalised aitasid noored näitlejad unistusele lähemale

Koolijuht Kaarel Aluoja selgitas, et eesmärgi leppisid kooli töötajad kokku töökoosolekul, kus arutasid, kuhu tänavuse mardilaada õnneloosi müügitulu suunata. Kui Jaanika Kajakas, kelle juhendada on kooli näitering, käis välja mõtte, et noortel näitlejatel oleks suur abi peamikrofonidest, siis ei tekkinud Aluoja sõnul mõtetki enam teisi ideid arutada. «Kõik olid kohe nõus,» sõnas ta ja lisas, et näiteringi lapsed on tõepoolest tublid ja hakkajad ning sellise kingituse auga ära teeninud.