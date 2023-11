Pank: töökohad kaovad peamiselt maapiirkondades

Ökonomist toob välja, et kolmandas kvartalis halvenes olukord tööturul – töötute arv kasvas ja töötajate arv kahanes. "Ettevõtete käive alanes kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 8 protsendi võrra. Nii tellimuste arv kui ka müügihinnad on mitmes valdkonnas vähenenud. Käive on suurema hõivega tegevusaladest alanenud nii tööstuses, ehituses kui ka kaubanduses," nentis Elmik, lisades, et vähem tööd tähendabki vähem töötajaid.