Kolmapäeva pärastlõunal said Paides Wittensteini tegevusmuuseumis kokku need Järvamaa tantsijate, lauljate ja muusikute juhendajad, kes aitasid oma tööga kaasa sel suvel Tallinnas peetud XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" toimumisele, valmistades oma juhendatavad kollektiivid suureks peoks ette.