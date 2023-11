Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Jäätmete sortimine on paljudes leibkondades juba iseenesestmõistetav tegevus ja käsi kartulikoori üldprügisse valama naljalt enam ei tõuse. Umbes sama palju on neid, kellele just see on elementaarne toiming ja prügi liikideks lahterdada tundub mõttetu ajaraisk. Kui prügi sortimise praktikat on seni rohkem saanud kortermajade elanikud, siis alates detsembrist on ka Paide eramuomanikud sunnitud pingutama hakkama ja jäätmeid liigiti prügivedajale kodus üle andma. Kortermajadel seisab ees kohustus hakata koguma viit jäätmeliiki.

* See oleks pidanud olema loodusuudis sellest, et Türi põhikooli ümbruses näitas end linlastele ja koolilastele Euroopa suurim kanaline – heas toitumuses ja imeilusa suletikuga metsis. Ootamatult saame aga nüüd avaldada järjekordse uudise sellest, et linna tulnud metsloom või -lind on kaotanud elu.

* Paide Selveris asuv Jardini lillepood on neljapäevast suletud. Kaupluse müüja Aigi Kaasik ütles, et talle teadaolevalt lõpetab Jardin Lilled pankroti tõttu tegevuse kõikjal Eestis. «Saime sellest ise ka alles hiljuti teada ja oleme otsuse üle väga kurvad,» lausus ta. «Oleme pikaajalised töötajad ja andnud endast parima, et poel hästi läheks.»

* Eelmisel reedel peeti Laupa koolis traditsioonilist mardilaata, kus korraldatud õnneloosi tulu läks samuti tavapäraselt heategevuseks. Sedakorda saab loosimüügist kogunenud tulust tuge kooli näitering. Koolijuht Kaarel Aluoja selgitas, et eesmärgi leppisid kooli töötajad kokku töökoosolekul, kus arutasid, kuhu tänavuse mardilaada õnneloosi müügitulu suunata. Kui Jaanika Kajakas, kelle juhendada on kooli näitering, käis välja mõtte, et noortel näitlejatel oleks suur abi peamikrofonidest, siis ei tekkinud Aluoja sõnul mõtetki enam teisi ideid arutada. «Kõik olid kohe nõus,» sõnas ta ja lisas, et näiteringi lapsed on tõepoolest tublid ja hakkajad ning sellise kingituse auga ära teeninud.

* Inimeste uudishimul pole piire, ja kui on juhtunud suuremat sorti õnnetus, siis on pahatihti esimesed fotod ja videod sündmuskohalt sotsiaalmeedias juba enne, kui abiandjad kohale jõuavad. Häbematud «hobipiltnikud» segavad abijõude ja tekitavad ohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda omakorda uue avariiga. Kui õnnetus on juhtunud, pole traagiliste kaadrite jäädvustamisest ja nende sotsiaalmeedias jagamisest vähimatki kasu.