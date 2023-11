Alar Smirnov on politseinik juba ligi 20 aastat ja töötanud nii patrullpolitseiniku kui ka välijuhina. Täna juhib mees edukalt Järva- ja Raplamaad ühendava Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalitust ja ta on teinud palju tööd selle nimel, et noored tahaksid politseisse tööle tulla.