Igas linnas on kohad, kuhu inimesi ei satu ja siis on kohad, kus linlaste voorimine ei tahagi lõppeda. Maakonnakeskuses Paides on üheks selliseks kohaks kohalik turg kahe toidupoe vahel, otse Paide muusika- ja teatrimaja parkla kõrval, kirjutas Järva Teataja septembri lõpus.