Õhtutaevast ainest saanud raamat on esitlusküps

«Paula pilvepäeviku» teksti esimest korda lugedes avastas illustraator Maari Soekov sealt stseeni, kus Paula on kukkunud pilvetrepilt kõrge rohu sisse, ning tundis seal kohe värskelt valminud maalilt pärit naeratava tegelase ära.

Sel sügisel ootas annetuskeskkonnas Hooandja annetajate tuge raamatuprojekt „Paula Pilvepäevikud”. Nüüd on asjad niikaugel, et trükisoe raamat on valmis ning noored autorid jõuavad selle esitlusega ka Paidesse.