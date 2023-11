Häbi-häbi ⟩ Lapsi autodega lasteaeda viivad vanemad rikuvad teeäärset muru

Järva Teatajaga ühendust võtnud Lembitu tänava elanik (nimi toimetusele teada - toim) ütles, et mure on küll ammune, kuid viimasel ajal on asjad eriti inetuks läinud. "Teeservades olevad mururibad on poriseid rööpaid täis ning autosid pargitakse valimatult lasteaia sissepääsu lähedale jäävate kruntide serva," kurtis ta.