See oli eelmise aasta 3. mai pärastlõunal kella 16.30 ajal, kui kiirabi sai väljakutse Türi valda Kändliku külla ühte talumajja. Talus pidavat olema ebaadekvaatne ja kummaliselt käituv mees.

Kiirabi sõitis kohale. Otse tee ääres asuva talumaja juures ootas meedikuid noormees, kummaliselt käituva mehe sõber. Ütles, et sõber on juba kaks päeva kanepit tarvitanud, tema tervisega on midagi korrast ära, ta ajavat imelikku juttu ja käitub kummaliselt.