Naabrite esindus tutvust Järvamaal teenusmajadega

Virumaa Teataja kirjutab, et Järva vallas tutvusid Kadrina valla esindajad Imavere Kodutare majaga ja Ahula sotsiaalkeskusega. 2009. aastal valminud Kodutares on 12 korterit, milles kõigis on elanikud. Uudistama pääsesid külalised Meeli Natuse ühetoalist korterit. Proua meenutas, et käis ka maja avamisel, kuid ei osanud siis aimata, et sinna kunagi elama tuleb. Kui majapidamine hakkas üle jõu käima, tuligi proua Kodutarre. Üür ja kommunaalkulud on seal mõistlikud ja elanikele taskukohased. Igas korteris on kööginurk ja tualettruum. Korterisse sai ta kaasa tuua oma mööblit ja õmblusmasina. Muide, 86-aastane Meeli, kes kolhoosi ajal pidas pikalt autojuhiametit, keerab rooli siiani ja võtab ka sõbrannasid sõidukaaslasteks. Samuti valmistab ta süüa koos naabrinaisega.