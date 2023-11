Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Kohalik loomade ja lindude abistaja Virge Võsujalg ütles, et on projektiga tegelenud juba kaks aastat ja nüüd võib oma tööst viimaks rõõmu tunda.

*Türilased, kes te nägite ühel septembrikuu päeva pärastlõunasel ajal linna peatänava ääres rahulikult jalutamas täisvarustuses rüütlit – teie silmad ei petnud teid! Hämmeldunud nägijaid oli rohkem kui üks, ka samal ajal mööda sõitnud politseipatrulli autos läksid korrakaitsjatel silmad suureks. Mis see on? Raudrüüs rüütel, relv käes, keset linna!

*Teravate ja vaimukate tekstide poolest tuntud vokaalansambel Naised Köögis teeb novembris kummarduse meestele ning annab kolm meestepäevateemalist kontserti. Neist viimane on Väätsal. «Tahame kummutada arvamust, et oleme ainult naisõiguslik bänd ja meestel pole meie kontsertidele asja. Vastupidi – julgustame mehi olema ägedad edasi,» ütles ansambli liige Kristiina Ehin Järva Teatajale.

Kontserttuur «Kas armastus käib kõhu kaudu?» annab värvika pildi meestest naiste silmade ja südame kaudu. See jõuab novembris Kuressaarde, Keilasse ja Väätsale. See on kontsert, kus on nii muhedat huumorit kui ka sügavamõttelist elutunnetust. Laulude vahele pajatavad naised lugusid elust. Kontserti saab külastada Väätsa rahvamajas 18. novembril kell 19.