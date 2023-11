Niplispits on käsitööliik, kus niitide ristamise ja keerutamise tulemusena valmib põimitud pitsiline pind.

Kuna tegemist on spetsiifilise tööga, saab kursusel osaleda vähe inimesi. Nii on ka selle projekti kõik kohad täitunud ning pärast kolme õppepäeva on Järvmaal kaheksa inimest, kes niplispitsi hästi teha oskavad.