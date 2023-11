Tee projekteerimise normid muutuvad paindlikumaks

Pikka aega kehtinud ja suuresti vananenud määrus on viidud kooskõlla viimasel ajal kasutatavate meetodite ja võtetega ning arengusuundumustega tee-ehituse valdkonnas.

„Uue määruse väljatöötamisel hoiduti erinevate projektlahenduste üksikasjalikust reguleerimisest. Oluline on regulatsiooniga katta üldprintsiibid ja kõige olulisemad ohutusnõuded. Seega muutuvad normid kohati üldisemaks ning välja jäetakse teemad, mis on juba muudes juhendites ja standardites käsitletud. See võimaldab teede projekteerimisel rohkem paindlikkust ning innovatiivsete lahenduste rakendamist,” sõnas kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.