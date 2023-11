Käes on viimane aeg, et auto talveks ette valmistada

„Ehkki talverehvide kasutamine on kohustuslik alles 1. detsembrist, peaksid juba praegu kõik autojuhid suverehvid talverehvide vastu vahetama, sest ilmaolud on muutunud selliseks, et suverehvidega sõitmine ei ole enam turvaline,“ ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Teet Järv.

Valget aega jääb praegu iga päevaga vähemaks, mistõttu on aina sagedamini tarvis liigelda autoga pimedas. Seetõttu tuleb alati veenduda, et kõik auto tuled on töökorras. „Lisaks tasub meeles pidada, et päevatuledega sõites paljudel autodel gabariidituled ei tööta ehk auto tagumine ots on täiesti pime, mis võib kehvades ilma- ja valgusoludes muutuda ohtlikuks,“ rääkis Järv.