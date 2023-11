Ligi 3500 kooli- ja lasteaialast arendasid tehnoloogialaseid oskusi läbi liikumise

Meie koolid ja lasteaiad korraldasid üle Eesti mitmeid põnevaid üritusi. “Kuivõrd õpilasürituse fookuses oli tänavuse liikumisaasta puhul tehnoloogia toel liikumine, siis on hea meel tõdeda, et haridusasutustes toimus väga mitmesuguseid nutikaid liikumisalaseid tehnoloogiatunde. Õpilased sisustasid näiteks tehnoloogia abil liikumispause, tantsisid koos robotitega, lahendasid liikudes raalmõtlemist arendavaid ülesandeid,” kommenteeris Haridus- ja Noorteameti “ProgeTiigri” programmijuht Kirke Kasari.

Ülesandeid tehti nii õppetöö ajal, pärast tunde huviringis kui ka piirkondlikel ühisüritustel. Näiteks korraldas Dronootika Erahuvikool õpilasürituse raames esmakordselt Tartu Descartes’i Koolis “Robotite Olümpia”, mis andis hea võimaluse piirkonna õpilastel oma oskusi näidata. “Tavaliselt on erinevaid robootika alaseid sündmusi just kevade lõpus. ProgeTiigri toel läbi viidud "Robotite olümpia" oli hea võimalus just õppeaastat alustanud õpilastel ennast proovile panna ning ennast tasapisi ette valmistada kevadisteks suurüritusteks. Mida rohkem toimub selliseid õpilasi toetavaid võistlusi, seda suurem on tõenäosus, et lastel püsib huvi IKT-valdkonna vastu ja nad soovivad ka edaspidi suurtel võistlustel osaleda,” räägib võistluse peakorraldaja Meeri Sellik.