Oktoobris sõitis rongiga üle 650 000 reisija

“Oktoobri reisijate arvus on näha nii majanduslanguse kui ka lääne- ja edelasuunal toimunud teeremontide mõjusid,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. “Tallinnas toimunud Tondi raudteeülesõidu ümberehitus tõi oktoobris üheksaks päevaks läänesuuna reisirongide alg- ja lõpp-peatuse Balti jaama asemel Tondile. Edelasuunal oli reisirongiliiklus Viljandi ja Rapla vahel kolme nädala jooksul asendatud asendusbussidega, kuna toimus Rapla – Lelle raudteelõigu rekonstrueerimine. See tõi kaasa aasta varasemast 12% väiksema kuise reisijate arvu edelasuunal.”

Elronil oli oktoobris 654 000 reisijat, mis on aasta varasemast üle 8% enam (2022. aasta oktoobris 607 000). Tänavu kümne kuuga on Eestis reisirongiga reisinud 6,52 miljonit inimest, mis on võrreldes 2022. aasta kolme esimese kvartaliga üle 10% enam (5,92 miljonit reisijat)