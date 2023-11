„Mille Sina võtaksid? – põgenemise lood"

Venemaa alustatud laiaulatuslik agressioon, mis algas 24. veebruaril 2022, on ohtu seadnud kogu Euroopa julgeoleku ja meile olulised väärtused, sh ühele inimõiguste põhiõigusele, milleks on õigus elule.

„Mida sina võtaksid?” on näitus, mis kujutab kahtteist fotograafilist ja narratiivset portreed Ukraina diasporaast, suurimast inimeste sundümberasumisest peale teist maailmasõda.

Sundümberasumine on viinud miljoneid ukrainlasi oma kodumaast kaugele, neist endist sõltumatutel põhjustel.

ÜRO Pagulasameti statistika järgi on tänavu registreeritud 14. novembri seisuga Euroopas 5,9 miljonit Ukrainast pärit pagulast, 2,4 miljonit pagulast on registreeritud väljaspool Euroopat, kogu maailmas on hetkel kokku o 6,3 miljonit Ukraina päritoluga pagulast.

Eestist on ajutist kaitset palunud umbes 50 000 inimest, kellest kaitse pikendamist on taotlenud ca 30 000 inimest, rahusvahelist kaitset on taotlenud 6140 Ukraina kodanikku.

Eesti riik ja Eesti elanikud on teinud ja teevad kõikvõimalikke pingutusi, et Ukrainat igati aidata - nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka sõjaliselt. Me oleme taganud humanitaarabi ja aidanud tsiviilobjektide ja muu taristu taastamisel. Seetõttu on oluline, et Eesti ja Eesti elanike toetus ja annetused Ukrainale jätkuks ka Lähis-Ida konflikti taustal, ja Ukraina teema ei jääks tahaplaanile.