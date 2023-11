„Eesti otsib superstaari“ suur finaal toob palju üllatusi

Kuuendas finaalsaates selgusid superfinalistid Ant, Margareth ja Robin Kristofer nelja võistleja hulgast, kes esitasid duette tuntud lauljatega ning lugusid ansambli The Beatles repertuaarist.

Koit Toome ja Birgit Sarrapi kõrval oli külaliskohtunikuks Maarja-Liis Ilus, kes hindas etteasteid kõrgelt. „Ma ei mäleta varasematest hooaegadest nii tugevat esinelikut,” märkis ta saate lõpus, lisades: „Tuletan meelde, kui tähtis on see teekond ja kui suur on vastutus olla noortele eeskujuks.”