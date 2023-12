Müügikohana ei ole ühest ruumist koosnev müügisaal siiski igapäevaselt lahti, vaid toimib lisaks nii mööbli hoiu- kui ka reklaampinnana. See aga ei tähenda, et mööblit ei saaks lähemalt uudistada. Selleks on müügisaali vaateaknal suurelt kirjas ka telefoninumber, millele helistades saab teha täpsemaid kokkuleppeid.