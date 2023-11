Veebiostlemine kampaania ajal: kõik ei ole kuld, mis hiilgab

Jõulu- ja kampaania ajal oste tehes tasuks meeles hoida:

Toote hindu tuleks erinevates keskkondades võrrelda, nii saab aru, kas tegu on originaaltootega või on selle taga pettus. Seejuures tasuks meeles pidada tuntud ütlust, et kõik pole kuld, mis hiilgab - liiga madal hind on tihti pettuse märk.

Uurida guugeldades e-poe ja müüja tausta. Piirduda ei tasuks ainult üksikute otsingusõnadega, vaid leida võimalikult palju fakte. Võimalusel oleks hea vaadata, millal on e-pood loodud ja lugeda läbi selle kohta leitavad kommentaarid ja tagasiside.

Kontrollida veebipoes osteldes aadressiriba. Veebiaadress peaks algama lühendiga https://, mis näitab, et kaupleja hoolitseb ostja andmete turvalisuse eest. Üle tuleks vaadata ka kodulehekülje veebiaadressi täispikk versioon. Kuna petturid püüavad tuntud veebipoodide aadresse matkida, võiks kahtlust äratada see, kui aadressi kirjapilt on vigane või ebatavaline, näiteks sisaldab numbreid või sümboleid.

Jälgida, et veebipoe koduleht oleks korrektne. Usaldusväärse e-poe kodulehel on kirjas korrektsed kontaktandmed (ettevõtte nimi, registrikood, e-posti aadress, kontakttelefon) ning menüüpunktid ja erinevad leheküljed funktsioneerivad korrektselt. Samuti on lehel kirjeldatud teekonda, kuidas toimida kauba tagastamisel.