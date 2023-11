Väätsa lasteaia keskkonnaprojekt sai tunnustada

Kümne parema projekti seas oli ka Kadi Perilluse (Väätsa Lasteaed Paikäpp) ja Kristiine-Teele Satsi (Tallinna Lasteaed Pääsusilm) projekt "Friends with Nature".

Eesti eTwinningu projektivõistluse eesmärk on esile tuua suurepäraseid rahvusvahelisi veebipõhiseid koostööprojekte ja tunnustada neis osalenud õpetajaid, õpilasi ning lasteaialapsi. Projektivõistlus toimub kord aastas ning selles osalevad kõik riikliku kvaliteedimärgi taotluse esitanud õpetajad Eestist.

Haridus- ja Noorteameti eTwinningu programmijuht Kätlin Lepa sõnul on selle aasta projektivõistluse parimad projektid seotud õpilaste digipädevuse arendamise, looduse- ja jätkusuutlikkuse teemaga ning reaalainete õpetamisega. „Rõõm on näha, et rahvusvahelisi veebipõhiseid õpiprojekte tehakse nii lasteaialastega, põhikooliealistega kui ka gümnaasiumi õpilastega,“ rõõmustas ta.