Sel hooajal jõuab kahevõistluse MK-etapp televaatajateni kuuel korral

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit sõnas et ülekanded on alale üliolulised. "See on kõige parem viis tutvustada kahevõistlust suurele publikule, tekitada noortes huvi spordiala vastu ning näidata, kui atraktiivne spordiala on kahevõistlus." Ta lisas, et kui Eesti oma sportlane Kristjan Ilves on tipus, siis on oluline, et sellele saab igaüks ka kaasa elada.