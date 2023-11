Jõuluvana ootab lastelt kirju

Jõulude-eelne aeg sobib suurepäraselt selleks, et lastele õpetada, kuidas käib paberil kirja saatmine – miks mitte saata üheskoos kiri jõuluvanale? Selleks tuleb kirjutada kiri, adresseerida see “JÕULUVANALE”, lisada mark, ümbriku teisele küljele saatja aadress ning libistada see kiri siis Omniva kirjakasti.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et kiri jõuluvanale tuleb posti panna koos margiga ning see tuleb posti panna hiljemalt 20. detsembriks – nii jõuab jõuluvana kirjadele ka enne jõululaupäeva vastata.

Selleks, et kirja saatmine oleks võimalikult mugav, paigaldab Omniva jõulukuuks kirjakastid ka Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevadele. Rohuküla ja Heltermaa ning Virtsu ja Kuivastu vahel sõitval neljal laeval on kohapeal olemas kõik vajalik selleks, et detsembrikuise merereisi ajal saaks jõulutervitused valmis kirjutada ning kohe ka posti panna. Kaardid, ümbrikud ja postmargid on laevadel müügil R-Kioskis.