105 aastat Eesti Vabadussõja algusest

Vastselt välja kuulutatud Eesti riigi juhid suutsid tajuda ajaloo võimaluste akent ega jätnud midagi juhuse hooleks. Alguses kuulutati välja vabatahtlik mobilisatsioon. Kui see tõi aga kokku liiga vähe eesti sõjamehi, tehti mobilisatsioon sunduslikuks. Riik kehtestas ennast. Viimaks oli sinimustvalge lipu all sada tuhat meest – ennenägematu arv.

Elutargad taadid ütlesid: “On poisikeste värk minna sõtta suure Venemaa vastu! See ei saa hästi lõppeda!“ Aga just need „poisikesed“ – gümnaasiumiõpilased ja tudengid – otsustasid eesti rahva saatuse sajanditeks. Tekkis võitlusvõimeline Eesti kaitsevägi, kes võitis Vabadussõja ja pani tegeliku aluse Eesti Vabariigile. Juba sõja ajal astus kokku Eesti Asutav Kogu, kes jagas mõisamaad eesti rahvale.