Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Järjest talvisemaks muutuvad ilmaolud on veidi muutnud ka igapäevast liikluspilti. Autod on alla saanud talverehvid ning jalg- ja tõukeratastel liikujad kaovad linnapildist. Tänavu suvel esimest korda Järvamaa teedele ilmunud renditõukerataste hooaeg on samuti ümber saanud.