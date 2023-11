Heategevusprojekt ootab toetajaid

"Meie ühiskonna kõige haavatavamad liikmed on lapsed. Paljud neist ei saa veeta jõule täisväärtuslikult, sest nad peavad viibima haiglaravil, või neil on oht jääda kingitusest ilma, sest selleks ei leidu rahalisi vahendeid. Kampaania "Jõulunaeratus 2023" on meie ühine võimalus näidata, et me märkame neid lapsi, hoolime neist ning tuleme üheskoos appi. Teil on võimalik annetada kingitusi või anda rahaline panus kinkide ostmiseks. Teie abi toob laste näole hindamatu väärtusega naeratuse. See on eriti oluline nüüd, kui paljud pered on majanduslikult aina raskemas olukorras."