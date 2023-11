Paide E-piima tehase juht Randel Veerits selgitas, et müra tekitab tehase katlamajast väljuv aur ning kuna tehas on hetkel sissetöötamise faasis, pole võimalik kärgatusi ennetada ega selle juhtumise aega prognoosida. Nii võibki kõige halvemal juhul sündida, et mürin tekib öörahu ajal.