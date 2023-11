​Julia tuli Järvamaale kiiret abi pakkuma

Tartu kiirabi välijuht, detsembrist Türi baasi vanemana tööd alustav Deivi Abel selgitas, et kevadpealinnas on nad uut kiirabiautot oodanud tegutsemise algusest alates ehk kümme aastat. “Et Paides on kiirabiautode läbisõit suurem, siis siiani on nemad saanud uue auto ja meie omakorda Paide vana auto. Nüüd siis läks nii, et Türile jõudis samuti uus auto,” avaldas ta.