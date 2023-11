​Sel nädalal esietendub Paide Teatris uus nüüdisooper

"Lavastuse teksti kirjutamine sai alguse intervjuudest Läti ja Eesti naistega, kes on mingil moel seotud taimede eest hoolitsemisega. Oluline on välja tuua, et need suhted on mitmekesised ja ei tähenda alati üldse seda, et need naised on täielikult loodushoiule pühendunud,” räägib lavastaja Barbara Lehtna. Lavastaja sõnul annab taimedest rääkimine võimaluse käsitleda teemasid nagu näiteks sotsiaalsus, poliitika ja ka intiimsus. “Tihti võib üks sõnajalg rännata läbi kolme põlvkonna naiste käte ja olla nii-öelda tunnistajaks ka sellele, kuidas maailm läbi nende naiste silmade muutub,” lisab Lehtna.

Nüüdisooperis “Monstera Deliciosa” pehmendatakse piire kaasaegse teatri, kammerooperi ja koorilaulu vahel, otsides uusi väljendusvahendeid ja vorme. "Juba algusest peale oli meie jaoks oluline, et selle nüüdisooperi looksid naised, kuna laval on naiste lood. Me soovisime, et lavalt vaataksid meile vastu inimesed kes oleksid äratuntavad,” jagab helilooja Līva Blūma. Ta räägib, et muusikat kirjutades keskendus kõige rohkem tekstile ja sellele, et see oleks lauljatele suupärane, “tegime kõik, et see teos ei oleks üheplaaniline ja laval ei oleks mitte kangelased ja pahalased, vaid päris inimesed oma päris murede ja rõõmudega.”