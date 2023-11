PILDID ⟩ Paides saab täna kohtuda Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhiga

Novembrikuus Wabakohvikus toimuvatel Paide kodaniku kolmapäevadel on huvilised saanud üheskoos arutleda, kuidas kodanikuna aktiivselt ühiskonnaelus kaasa lüüa. Kahel esimesel kohtumisel on osalenud tosin linlast, ent kõik huvilised on oodatud liituma veel kaheks viimaseks kohtumiseks.

Esimesel kokkusaamisel oli tähelepanu all aktiivse kuulamise oskus ning igaüks sai mõelda, mida ta ise kodukandiga seonduvalt ära saab teha. Teisel kohtumisel arutas linnarahvas koos Paide linnapea Kaido Ivaskiga ja endise linnapea Eimar Veldrega, kuidas on jaotatud ülesanded ja vahendid keskvõimu ja kohaliku võimu vahel ning kui palju on kohalikul omavalitsusel vabadust otsustada, mida ja kuidas teha.

Täna on kodaniku kolmapäeval osalemas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Oodatud on kõik, kel on küsimusi või mõtteid Euroopa Liidu kohta.

Wabakohvik avab uksed kell 17.30, Loonela ettekanne ja küsimused-vastused kella 18-19.

Viimasel kohtumisel 29. novembril räägitakse aga sellest, mis roll on meedial ühiskonna valupunktidele osutamisel ning kodaniku hääle võimestamisel.

Täiskasvanute kodanikuhariduse kursusel "Kodaniku ABC" käsitletakse õpiringi vormis aktiivseks kodanikuks olemisega seotud teemasid. Tegemist on üle-eestilise algatusega, mille eesmärk on teadvustada kodanike õigusi ja võimalusi ühiskonnaelu kujundamises kaasa lüüa.