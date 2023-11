Kesknädal algab talviste teeoludega

Teeolud on talvised. Pilt on illustratiivne.

Täna varahommikul on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal ning Põlva- ja Valgamaal on kohati kergelt lumised või jäised, mujal on valdavalt soolaniisked