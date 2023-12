Uus lasteraamat on varsti koolides ja raamatukogudes

Ukraina pagulaslapse loo kaudu, kes kohtus oma uues koolis eriti uudishimuliku väikese tüdrukuga, näidatakse, kui oluline on olla tähelepanulik, et ära tunda kuriteo ohvreid. Selles loos räägitakse sõjaga seotud kuritegude ohvritest ja neile toe pakkumisest.

Värske lasteraamat on osa Euroopa Komisjoni „Hoia silmad lahti" (Keep your eyes open) kampaaniast, millega soovitakse tõsta teadlikkust ohvrite õigustest ELis. Raamat kutsub üles solidaarsusele ja mõistma sõjapõgenikke, kes vajavad erilist tuge ja tähelepanu.