Ajakeskuse Wittenstein turundusjuht Eliis Õunapuu meenutas, et mullused advendikohvikud osutusid väga populaarseks ning tänu sellele organiseerisid nad tänavu advendiaja alguse veelgi suuremalt. “Meie plaaniks oli pärastlõunane ettevõtmine siduda ära kirikukontserdi ja jõulupuul tulede süütamisega ning seda selliselt, et see moodustaks suure terviku,” põhjendas ta.