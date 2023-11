PÄÄSTEAMET ⟩ Esimene jää veel inimest ei kanna

Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanud inimene vastu pidada maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.

Pole kahtlust, et õhukesele jääle minek on eluohtlik ja tagajärjed võivad olla fataalsed. Seetõttu on oluline, et lapsevanemad kodus hapra jääga seonduvatest riskidest kindlasti pere pisematega räägiksid.