Korteriühistutel on alates detsembrist kohustus koguda viit eri liiki jäätmeid, uuendusena lisandub klaasmaterjali kogumine.

Kuigi uue prügiveo perioodi alguseni on veel veidi aega, on agaramad kortermajad juba täna klaaskonteinerid välja pannud, et elanikud harjuksid uue süsteemiga juba varem.